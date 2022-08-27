Україна

Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги ПФК Львів на своєму полі прийме луганську Зорю.

Львів — Зоря

Субота, 27 серпня, 13:00. Стадіон СКІФ, Львів. Головний арбітр — Олександр Солов’ян (Київ, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

Львів’яни мали б провести свій перший матч нового сезону в гостях у закарпатського Минаю, проте чудернацьке формулювання "команди не встигли підготуватись до сезону" дозволило відкласти цю гру на віддалену перспективу. Саме тому про стан підопічних Олега Дулуба нам наразі геть нічого невідомо. Можна лише стверджувати, що на тлі початку чергового витку агресії проти України ПФК мав би постраждати чи не найбільше за інші клуби, бо в його складі завжди не бракувало легіонерів, які й місцями визначали гру.

Луганська Зоря натомість перебуває не тільки в ігровому тонусі, а ще й у гарному гуморі, бо на тижні їй вдалось переграти полтавську Ворсклу перед очима свого колишнього головного тренера (3:1). Патрік ван Леувен не зміг достатньо зарядити команду на вихід до групового етапу Ліги конференцій УЄФА, однак уже в першому матчі чемпіонату "мужики" показали, що не позбавлені амбіцій у цьому сезоні. Однак у подальшому важливо нарощувати оберти, бо решта фаворитів змагань скоро відволічуться на єврокубки.

За нефутбольний час зі Львова пішли багато футболістів: воротар Орест Костик (Металіст), захисники Володимир Якимець (Кривбас), Олександр Романюк (Дебрецен), Іссіар Драме, Міхай Лека (обидва — без клубу), Олексій Зозуля (Колос), півзахисники Фарук Мія (Різеспор), Сергій Політило (Чорноморець), Олексій Довгий (Львів) та нападники Ернест (Актобе), Філіпе (Зиря), Велвес (Трофенсе), Дмитро Семенів, Максим Хімчак (обидва — без клубу).

У той же час команда поповнилася деякими новачками: захисники Роман Никитюк (Горняк-Спорт), Артем Вовкун (без клубу), півзахисники Михайло Шишка (Інгулець), Віталій Бойко (Волинь), Артем Милченко (Горняк-Спорт), Роман Михайлів (Динамо Київ), Андрій Якимів (без клубу).

Кадрова ситуація у Зоря наступна. Команду за тривалий час залишили захисники Віталій Вернидуб (Кривбас), Валерій Дубко (Дендер), Владислав Ємець (Колос), Даніл Скорко (Олександрія), Тимофій Сухар (Петржалка), Жуніньйо (Пафос), Денис Фаворов (В’єчиста), півзахисник Дмитро Хомченовський (Кривбас), Володимир Білоцерківець (Металург), Юрій Тлумак (Карпати), Євген Смирний (Динамо), та нападники Артем Громов (Дніпро-1), Олександр Гладкий (Чорноморець), Раймонд Овусу (Істанбулспор), Денис Янаков (Полісся), Абдулла Абуллаєв (без клубу), Денис Безбородько (Колос).

Новобранцями стали захисники Роман Вантух (Динамо Київ), півзахисники Дмитро Мишньов (Маріуполь), Арсеній Батагов (Дніпро-1), Микола Михайленко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), та нападники Назарій Русин (Динамо Київ), В’ячеслав Чурко (Колос), Крістіан (Кашиас).

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то команді ван Леувена вдалось провести чотири спаринги з початку липня (3 перемоги, одна поразка), і після цього в них відбулась зустріч у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти румунської Університаті (1:3 — за сумою двох матчів).

Львів не мав потреби грати в єврокубкових змаганнях, тож обмежився лише двома товариськими поєдинками, одного разу здолавши Рух та одного разу зігравши внічию проти Минаю.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то тут перевага в Зорі, яка виграла шсть протистоянь, а Верес лише чотири. За статистикою забитих та пропущених м'ячів – 21:17 на користь Зорі.

Остання офіційна гра між ними відбулася 20 листопада 2021 року, яка закінчилася перемогою ПФК Львів (2:1).