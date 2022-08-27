Україна

Гол 22-річного Алефіренка приніс до активу луганської команди три очки.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2022/23 у очному протистоянні зійшлися ФК Львів та луганська Зоря, що відбулося на львівському стадіоні Скіф.

Після швидкого голу гостей на 9-й хвилині, автором якого став Роман Вантух, Львів буквально за мить повернув паритет на табло завдяки зусиллям Віталія Бойка.

У другій половині зустрічі вже господарі вийшли на 49-й хвилині, а автором голу став Назарій Нич. Проте радість львівського клубу була недовгою – на 58-й хвилині Дмитро Мишньов дозволив Зорі відігратися.

Вже під саму завісу протистояння Данило Алефіренко скористався помилкою голкіпера Львова та з гострого кута забив переможний м'яч для Зорі. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:3 на користь луганського клубу.

Львів — Зоря 2:3

Голи: Бойко, 12, Нич, 49 — Вантух, 9, Мишньов, 58, Алефіренко, 90

ФК Львів: Ільющенков, Муравський, Бойко, Бугай (Мишенко 59), Нич (Ременяк 66), Якимов, Шишка (Крушинський 66), Бусько (Вовкун 84), Мільченко, Грисьо (Михайлів 84), Васильєв

Зоря: Мацапура, Чурко, Булеца (Нагнойний 79), Назарина, Русин (Алефіренко 88), Імереков, Батагов, Вантух (Снурніцин 79), Крістіан, Данченко, Сміян (Мишньов 56)

Попередження: Муравський, Мільченко – Назарина, Імереков