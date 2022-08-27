Україна

Коллектив Віктора Скрипника зазнав другої поразки на старті нового сезону.

Ще не встигли охолонути враження від стартового туру нового сезону української Прем’єр-ліги, як на нас із вами очікували не менш запальні вихідні та відповідно другий ігровий день національної першості. Розпочинався він у найбільш віддаленому на захід футбольному обласному центрі, Ужгороді, де в звітній день господарями місцевого Авангарду стали футболісти полтавської Ворскли, тоді як у гості до неї навідався рівненський Верес.

Колектив Юрія Вірта кілька днів тому аж ніяк не вважався фаворитом на перемогу в протистоянні проти одеського Чорноморця, однак у фірмовому стилі все ж таки зумів здобути три очки в грі проти "моряків" (1:0), які вперше за довгий проміжок часу зіграли під орудою культового для клубу Романа Григорчука. У той самий час "зелено-білі" вперше зіграли під орудою Віктора Скрипника, однак зазнали поразки в протистоянні проти його колишньої команди — луганської Зорі (1:3).

Очевидно, що спеціаліст із міжнародним досвідом був злий на власних підопічних, що в підсумку втілилось у спробі Ворскли задавити Верес уже від стартових хвилин матчу в Ужгороді. Полтавчани пресингували дуже потужно, поки були сили це робити за відчутної спеки, і саме тому створили достатньо моментів для голу вже в першій половині гри. Різнобарвними були атаки господарів поля, але на їхньому завершені постійно з’являлись або Руслан Степанюк, або правий захисник Феліпе Родрігес, який несподівано виявився дуже вправним у боротьбі на другому поверсі.

Стандарти для Вереса є однією з частин системи підготовки команди, однак звітного дня суперники просто не залишали їм жодних шансів у боротьбі на другому поверсі. Голкіперу Богдану Когуту довелось чимало разів рятувати власних одноклубників на останньому рубежі, проте зрештою в середині першого тайму невдала спроба Євгена Пасіча перехопити простріл Сефері з лівого флангу штрафного завершилась дарунком для Скляра, який набігав другим темпом із завершальним пострілом під поперечину.

Сил на початковий агресивний пресинг Ворскла витратила чимало, тож потім намагалась власноруч заспокоїти гру, але при цьому й у суперників почали з’являтись непогані гольові нагоди. Чого вартим був лишень промах Дахновського над воротами з близької відстані на завершення прострілу з Лебеденка з лівого флангу штрафного! Але все ж таки "червоно-чорні" не змогли витиснути з власних атак голу у відповідь до перерви, тож Вірт на другий тайм був змушений міняти нападника Гайдучика та Сергійчука.

Після перерви Ворскла ризикована вирішила віддати суперникам ініціативу в атаці, і тримати лінію захисту поблизу власних воріт. Погана ця тактика була тим, що за перших проблем із утриманням рахунку команда Скрипника більше не змогла повернути собі колишні оберти. А Верес тим часом постійно нарощував інтенсивність на чужій половині поля, що в підсумку завершилось, здавалося б, рятівним голом із точки зору можливої нічиєї. На 81 хвилині блокований постріл Геннадія Пасіча з лівого флангу штрафного перетворився на добивання від Кучерова.

Полтавці в підсумку не тільки не змогли втримати перевагу в рахунку, а й узагалі залишились без очок. І все тільки тому, що свого часу вирішили зупинитись. А суперники цього не зробили. Як підсумок, контратака на шостій доданій хвилині завершилась тонкою передачею Кльоца за спини центральним захисникам, яку на гол перетворив Шестаков.

У наступному турі полтавська Ворскла зіграє гостьовий матч проти харківського Металіста 1925, а рівненський Верес проведе чергову виїзну гру — проти дніпровського Дніпра-1.Ворскла —1:2Скляр, 21 — Кучеров, 81, Шестаков, 90+6Різник — Феліпе (Козиренко, 49), Яворський (Челядін, 68), Зайков, Мельничук — Тотре, Скляр, Толі, Олійник (Олійник, 87) — Сефері (Крупський, 87), Степанюк.Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров (Курко, 89) — Дахновський (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 70), Г. Пасіч — Гайдучик (Сергійчук, 46, Шестаков, 88).Попередження: Сефері, Тотре, Яворський, Челядін — Лебеденко