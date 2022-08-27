Україна

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату України.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря на останніх хвилинах вирвала перемогу над ФК Львів.

Команди продемонстрували результативний футбол, а переможцем за підсумком вийшли підопічні Патріка ван Леувена.

Автором переможного для Зорі гола став 22-річний нападник Данило Алефіренко, який забив Львову з гострого кута.

Огляд матчу:

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Львів — Зоря 2:3

Голи: Бойко, 12, Нич, 49 — Вантух, 9, Мишньов, 58, Алефіренко, 90

ФК Львів: Ільющенков, Муравський, Бойко, Бугай (Мишенко 59), Нич (Ременяк 66), Якимов, Шишка (Крушинський 66), Бусько (Вовкун 84), Мільченко, Грисьо (Михайлів 84), Васильєв

Зоря: Мацапура, Чурко, Булеца (Нагнойний 79), Назарина, Русин (Алефіренко 88), Імереков, Батагов, Вантух (Снурніцин 79), Крістіан, Данченко, Сміян (Мишньов 56)

Попередження: Муравський, Мільченко – Назарина, Імереков