Футболісти Валерія Кривенцова та Романа Григорчука ще не вражали ворота суперників у цьому сезоні.
фото ФК Металіст 1925
27 серпня 2022, 17:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Чорноморець 0:0
На 54-й хвилині Артем Габелок (Металіст 1925) не забив пенальті (воротар).
Металіст 1925: Мозіль — Шершень (Капінус, 79), Безуглий, Курило, Рудавський — Мартинюк — Русин, Бичек, Габелок, Ременюк (Дмитренко, 79) — Борячук (Д. Кравченко, 79).
Чорноморець: Непогодов — Салюк, Джеймс, Єрмаков, Селін — Політило, Плакса (Гладкий, 84), Наумець — Брагару (Філі, 78), Юсов (Штогрін, 78), Бобко (Кузик, 72).
Попередження: Джеймс