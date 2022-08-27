Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Металіст 1925 — Чорноморець 0:0

На 54-й хвилині Артем Габелок (Металіст 1925) не забив пенальті (воротар).

Металіст 1925: Мозіль — Шершень (Капінус, 79), Безуглий, Курило, Рудавський — Мартинюк — Русин, Бичек, Габелок, Ременюк (Дмитренко, 79) — Борячук (Д. Кравченко, 79).

Чорноморець: Непогодов — Салюк, Джеймс, Єрмаков, Селін — Політило, Плакса (Гладкий, 84), Наумець — Брагару (Філі, 78), Юсов (Штогрін, 78), Бобко (Кузик, 72).

Попередження: Джеймс