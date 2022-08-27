Україна

Гра пройшла у Запоріжжі.

У суботу, 27 серпня, відбулися стартові матчі нового сезону Першої ліги. В одному з них запорізький Металург на своєму полі приймав кременчуцький Кремінь — гра закінчилася мегарезультативною нічиєю 3:3.

Що цікаво, про факт гри не майже було відомостей як на сайті ПФЛ, так і на сайтах обох клубів. Також ніде не можна було переглянути пряму трансляцію поєдинку. Лише пізніше на офіційних ресурсах запоріжців з'явилась інформація про результат і перебіг гри, а також відео забитих м'ячів.

Зазначимо, що судячи з фото матч відбувся на Славутич Арені у Запоріжжі, яке знаходиться у 40 кілометрах від лінії фронту. Також частина Запорізькою області окупована російською державою-терористом.