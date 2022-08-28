Україна

Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар на головній арені країни прийматиме криворізький Кривбас.

Шахтар — Кривбас

Неділя, 28 серпня, 17:00. Стадіон НСК Олімпійський, Київ. Головний арбітр — Катерина Монзуль (Харків, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

Оскільки донецький Шахтар був проголошений переможцем попереднього розіграшу української Прем’єр-ліги, він отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, що в підсумку й стало передумовою для пізнього початку підготовки "гірників" до старту нового сезону. Як би вони не намагались, але вийти на оптимальний рівень кондицій за умов нового керманича на чолі команди було достатньо складно, і тому новий футбольний рік "помаранчево-чорні" відкрили для себе з нічиєї проти харківського Металіста 1925 (0:0).

Власне, на полі НСК Олімпійський команда тепер уже Ігора Йовичевича буде намагатись виправити помилки в прийдешній грі проти дебютанта цьогорічного розіграшу УПЛ — криворізького Кривбасу. Ця зустріч могла б отримати й більш пікантний відтінок, якби головний тренер "біло-червоно-чорних" Юрій Вернидуб трохи притримав би власні емоції під час першого матчу після повернення до УПЛ. Гру проти ковалівського Колоса, за підсумками якої його команда поступилась за доволі посереднього виконання з рахунком 0:1, досвідчений керманич через вилучення додивлявся вже з тунелю для гравців, отже посяде місце на трибунах головної арени країни в матчі проти "гірників".

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то команді Йовичевича вдалось провести сім спарингів до початку нового футбольного року (2 перемоги, 2 нічиїх та 3 поразки), і поміж того в них відбулись зустріч у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького Фенербахче (2:1 — за сумою двох матчів), австрійського Штурма (3:1) та лісабонської Бенфіки (0:5).

Кривбас, у свою чергу, обмежився сімома товариськими поєдинками (2 перемоги, 3 нічиїх та 2 поразки), після чого невдало розпочав виступи в дебютному розіграші УПЛ.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то в цьому контексті команди проведуть фактично перше протистояння. Однак із колишнім клубом під назвою Кривбас, що припинив своє існування, донецький Шахтар устиг провести 51 матч. Перевага за "гірниками", які виграли 34 протистояня, а криворіжці — лише шість. За статистикою забитих та пропущених м'ячів — 107:31 на користь Шахтаря.

Остання офіційна гра між ними відбулася 30 листопада 2012 року, яка закінчилася перемогою донеччан (2:0).