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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та львівський Рух.

Коваліський Колос та львівський Рух відкриють недільну програму другого туру української Прем'єор-ліги своїм матчем у Ковалівці.

Ярослав Вишняк, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Леонід Кучук, на тлі поразки від Металіста (1:2), залучив до стартового складу Романа Дідика в центрі захисту в парі з Денисом Слюсарем, тоді як Валерій Федорчук відправився до опорної зони, а Богдан Бойчук зіграє праворуч у лінії атакувальних півзахисників.

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Новак, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн, Болбат, Мякушко — Попов.

Запасні: Маханьков, Зозуля, Ставничий, Кузик, Соловйов, Смирний, Ісаєнко, Лисенко, Безбородько, Задоя,.



Рух: Паньків — Сич, Слюсар, Дідик, Лях — Федорчук, Сапуга — Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.

Запасні: Герета, Холод, Непейпієв, Підгурський, Притула, Мисик, Руніч, Довгий, Карабін.



Гра Колос — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.