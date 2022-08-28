Україна

Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги ковалівський Колос прийматиме львівський Рух.

Колос — Рух

Неділя, 28 серпня, 13:00. Стадіон Колос, Ковалівка. Головний арбітр — Олександр Омельченко (Слов'янськ, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

Спокійно та без зайвих питань готувався до сезону колектив із Ковалівки, то посеред поточного тижня зумів стартувати з перемоги над новачками "елітної" першості, криворізьким Кривбасом (1:0). Багато нарікань після тієї гри викликала безжальна спека в Ковалівці, і це при тому, що матч відбувався вже в найбільш пізньому з можливих часових слотів. Цього разу футболісти Ярослава Вишняка муситимуть зіграти взагалі майже пообідді, так що наперед важко сказати, яким буде футбол у їхньому виконанні. Проти Кривбасу "чорно-білі" зіграли максимально прагматично, що зрештою й вивело з себе головного тренера їхніх суперників, Юрія Вернидуба.

На відміну від опонентів за прийдешньою грою, львівський Рух не може похизуватись здобутими очками на тлі зустрічі з харківським Металістом (1:2). Футболісти Леоніда Кучука мали певну перевагу за ходом домашньої зустрічі, однак зрештою були вимушені поступитись із мінімальним відставанням за рахунком. І якби ж "жовто-чорні" при цьому не стрибнули обома ногами в сметану, коли почали робити незрозумілі рухи в напрямку розгойдування ситуації з єдиним телепулом, то, можливо, ця невдача й залилась поза увагою. Однак сталось те, що сталось, і за Рухом тепер доволі довго буде тягнутись погана слава.

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то команді Вишняка вдалось провести одразу 11 спарингів до початку нового футбольного року (4 перемоги, 2 нічиїх та 5 поразок).

Рух, у свою чергу, також обмежився 11 товариськими поєдинками (7 перемог, 1 нічия та 3 поразки), після чого невдало розпочав виступи в новому розіграші УПЛ.

Якщо говорити про особисті зустрічі, то в цьому контексті команди проведуть вже восьме протистояння. Перевага не має жодна сторона, 3 протистояння виграли "жовто-чорні", стільки ж — "чорно-білі", а також між ними одного разу була зафіксована нічия. За статистикою забитих та пропущених м'ячів — 8:7 на користь Колосу.

Остання офіційна гра між ними відбулася 15 серпня 2021 року, яка як раз закінчилася нічиєю (1:1).