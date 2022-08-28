Україна
28 серпня 2022, 17:00
Шахтар у професійне свято переграв Кривбас
Коллектив Юрія Вернидуба дебютував у "елітному" дивізіоні з двох поразок поспіль.
, фото ФК Шахтар Донецьк
28 серпня 2022, 17:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Кривбас 1:0
Гол: Бондаренко, 76.
Шахтар: Трубін — Тейлор (Конопля, 53), Кривцов (Бондар, 62), Матвієнко, Михайліченко (Корнієнко, 54) — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан (Зубков, 63).
Кривбас: Сарнавський — Якімець, Вернидуб, Стецьков, Опанасенко (Шевченко, 66) — Семенов, Хобленко (Банада, 75), Хомченковський — Татарков, Устименко (Дебелко, 82), Волошин.
Попередження: Бондаренко — Татарков
На 74-й хвилині був вилучений Микита Татарков (/Кривбас) (друге попередження).