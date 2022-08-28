Україна

Головний тренер Дніпра-1 — про матч проти Динамо.

Олександр Кучер прокоментував перемогу своєї команди над Динамо у другому турі чемпіонату України. Дніпряни сенсаційно здолали "біло-синіх" — 3:0.

"Важка гра була. Дуже серйозна команда нам протистояла – лідер українського футболу, який гратиме у групі Ліги Європи.

Ми готувалися до цієї гри. Звичайно, нам було дуже важко, адже у нас тільки через два дні була гра на Кіпрі, і ми дуже довго їхали сюди, близько дванадцятої години. Головне було відновити хлопців, щоб вони підійшли у гідних кондиціях до цього матчу.

Ми дуже добре зіграли у центрі поля, закрили всі зони і не дали розбігтися супернику, а самі скористалися своїми шансами – забили голи, які нам були потрібні.

Ми розуміли, як гратиме Динамо та прагнули закрити їхні сильні сторони. Нам це вдалося", — сказав на післяматчевій прес-конференції Олександр Кучер.

У наступному турі Дніпро-1 зіграє проти Вереса, а Динамо проти Зорі.