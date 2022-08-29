Україна

Фахівець незадоволений місцем проведення матчу.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував розгромну поразку від Дніпра-1 (0:3).

"Шкода, що ми не грали у Києві. Рішення грати тут, у Львові, було великою помилкою. Я хотів, щоб два матчі, з Дніпром-1 та Зорею, ми провели у Києві. Хлопці два місяці тому виїхали з України, відколи не бачили своїх сімей. Тому я наполягав на тому, щоби їхати до Києва. Психологічний стан гравців поганий. І з цієї причини я також хотів, щоб ми поїхали до Києва.

Коли граєш без уболівальників, маємо бути додаткові емоції, які дозволять футболістам вийти на матч зі свіжою головою. Цього сьогодні не було. Психологічне становище команди знову було погане. Напевно, в тому числі й з тієї причини, що хлопці надто довго не були вдома, не бачили рідних".

"Що стосується самого матчу, то треба визнати, що команда суперника була набагато агресивнішою за нас. Плюс, рання заміна у нашому складі внесла свої корективи. Зрештою, ми пропустили гол. Пропустили знову зі стандарту, знову, як і в матчі з Бенфікою, не дограв до кінця Бесєдін. Коли пропускаєш першим, грає зовсім по-іншому. Після першого голу Дніпро-1 став діяти ще агресивніше. Відразу змінилася картина на полі.

Ну а в другому таймі футболу практично не було. Затягувань часу було стільки, що гри було, напевно, 15-20 хвилин. Ці зупинки були спрямовані на те, щоби нервувати футболістів, щоб кожен займався суперечками, а не грою. Футболу після перерви по суті не було. Ми зараз у складній ситуації, але треба перебороти цей момент. Сподіваюся, повернення до Києва сприятиме цьому", — сказав Луческу.

Нагадаємо, що одразу після матчу Луческу натякнув на свій можливий відхід з Динамо Київ.