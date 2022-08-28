Україна

Тренер після поразки може залишити клуб.

У рамках матчу другого туру УПЛ київське Динамо на Арені Львів з розгромним рахунком програло Дніпру-1 (0:3).

Головний тренер киян Мірча Луческу на прес-конференції повідомив, що думає над тим, аби піти зі своєї посади.

На питання про можливий відхід Іллі Забарного, про який пишуть ЗМІ, румунський фахівець відповів коротко.

"Забарний зіграв останній матч за Динамо? Ви що, думаєте, що він може більше не потрапити до складу? Може це моя остання гра, але не Забарного", — сказав Луческу.

Нагадаємо, що Луческу очолив київське Динамо влітку 2020 року. З клубом він встиг виграти титул УПЛ, Кубок України та Суперкубок країни.