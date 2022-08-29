Україна

Футболіст оцінив переможний поєдинок в УПЛ.

Півзахисник Дніпра-1 Валентин Рубчинський, який став автором третього голу у ворота Динамо, оцінив перемогу (3:0).

"Емоції переповнюють. Дуже щасливий, що вийшов у такому матчі, а ще і гол забив. Ну а головне, що виграли – це для нас зараз найважливіше.

Тренери казали, щоб я підсилив атаку і намагався відбирати м’яч. Загалом, щоб підсилив гру команди.

Ми дуже переживали, що не зуміли пройти до групового раунду Ліги Європи. А тепер у нас будуть сильні позитивні емоції після перемоги над Динамо.

Тепер будемо ретельно готуватися до наступних матчів у чемпіонаті та у Лізі Конференцій. Будемо прагнути перемагати й там", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що після поразки від Дніпра-1 головний тренер Динамо Мірча Луческу натякнув на вій відхід.