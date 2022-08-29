Україна

Футболіст прокоментував матч та травму одноклубника.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував перемогу над Кривбасом в рамках УПЛ (1:0).

"Дуже важка гра, нам треба було перемогти. Свято у нашого клубу, у Донецка — День шахтаря. Та й нічия в минулому турі на нас трошки тиснула.

Скинув тягар з плеч, після нереалізованих моментів відчував відповідальність на собі через те, що не зміг забити. У цьому забитому м'ячі — всі мої емоції.

Сьогодні цей гол хотів би присвятити Віті Корнієнку, тому що поки не знаю, що в нього за травма, але крик звучав моторошно.

Наша команда з ним і бажає йому швидкого відновлення. Всі наші думки з ним", — сказав футболіст.

Нагадаємо, що на 68-й хвилині матчу крайній захисник "гірників" Віктор Корнієнко, який вийшов за заміну у другому таймі, не зміг продовжити гру після зіткнення із суперником.