Україна

Football.ua пропонує анонс матчу другого туру УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги Олександрія на столичному НСК Олімпійський прийматиме закарпатський Минай.

Олександрія — Минай

Понеділок, 29 серпня, 15:00. Стадіон НСК Олімпійський, Київ. Головний арбітр — Віталій Романов (Дніпро, Україна). Трансляція телеканалом Setanta Sports.

У попередньому сезоні Олександрія не встигла набрати обертів у першій половині футбольного року, а після зимової павзи в України через початок чергового витку агресії було вже не до футболу. Саме тому команда Юрія Гури фінішувала лише на шостій сходинці, яка не давала можливості його підопічним опинитись у кваліфікації до єврокубкових змагань. Однак навряд чи "поліграфи" дуже сумували від того факту, бо натомість отримали можливість готуватись виключно до старту нового сезону на внутрішній арені під час літньої перерви. Рік рівних можливостей — так охрестили прийдешній період футбольні експерти, і для футболістів Гури це дійсно великий шанс зачепитись за медалі.

Закарпатський Минай останніми роками є дуже нестабільним колективом відносно питання подальшого існування, і навіть на цей сезон команда з найбільш віддаленого на захід регіону країни могла зрештою не заявитись. Однак усе ж таки колектив Володимира Шарана зумів зібратись та розпочати тренувальний процес на тлі всіх складнощів, а доля підкинула досвідченому керманичу суворий іспит своєю колишньою командою, якій він загалом віддав 11 років життя. Минай ще не грав у цьому сезоні, бо банально не встиг підготуватись належним чином до зустрічі проти Львова, тому тепер бозна-коли зможе її провести.

Якщо говорити про передсезонну підготовку, то команді Гури вдалось провести десять спарингів до початку кампанії (4 перемоги, 3 нічиїх та 3 поразки).

Минай обмежився лише двома товариськими поєдинками — перемога над Вересом (3:1) та нічия проти Львова (2:2).

Якщо говорити про особисті зустрічі, то тут можна згадати п’ять випадків їхніх протистоянь: чотири рази в рамках УПЛ та один — у Кубку України. Саме за рахунок кубкової зустрічі Олександрія має невелику перевагу — 3 перемоги, при чому всі вони були здобуті з однаковим рахунком (3:0). Якщо перемагав Минай, то робив це в мінімальному стилі (1:0).