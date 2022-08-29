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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Динамо Київ.

У рамках другого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 здобув перемогу над київським Динамо з несподівано великим рахунком (3:0).

Півзахисник СК Олексій Гуцуляк після завершення протистояння на Арені Львів поділився враженнями від побаченого на полі.

"До початку попереднього матчу в Лізі Європи я тренувався, можна сказати, три дні. Тяжко, але були емоції і хотілося перемогти і допомогти команді. Все так і вийшло.

У нас на гру була така установка, що ми даємо супернику діяти першим номером і відходимо назад. Ми в принципі це і зробили, а головне, що це нам вдавалося. Ми діяли на контратаках, а коли забили перший гол, то прийшла впевненість. Після цього суперник почав відкривати для нас зони, а ми цим скористалися.

Звичайно, що коли все вдається, а команда ще і забиває голи, то усе це надихає і надає нових сил. І на емоціях у тебе додаються сили і ти біжиш собі. Завжди, коли ти виграєш, то сили тебе наповнюють.

Футбол тим і цікавий, що сьогодні тебе усі вбивають і критикують за погані результати, а на другий день усе перевертається з ніг на голову від цього й стає цікаво глядачам", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме домашній матч проти рівненського Вереса.