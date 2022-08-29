Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та петровський Інгулець.

Харківський Металіст та петровський Інгулець матчем на ужгородському Авангарді розпочнуть програму понеділка в рамках другого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Ратій, після перемоги над львівським Рухом (2:1), вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Сергій Лавриненко, на тлі поразки від Олександрії в дербі (1:2), залучив до стартового складу Ковальова до центру захисту, тоді як Одарюк зіграє праворуч у півзахисті, а Сітало відправиться на вістря атаки.

Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко, Картушов — Коркішко.

Запасні: Костик, Чідомере, Багачанський, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун.



Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Одарюк, Запорожець, Клименко, В. Блізніченко — Сітало.

Запасні: Кучер, А. Блізніченко, Марусич, Козак, Коробенко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Резепов.



Гра Металіст — Інгулець почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.