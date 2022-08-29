Україна
29 серпня 2022, 17:03
Божевільний гол Цурікова вирвав для Олександрії перемогу над Минаєм
Команда Юрія Гури стартувала з двох поспіль перемог.
фото ФК Олександрія
29 серпня 2022, 17:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Минай 2:1
Голи: Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 — Голуб, 90+1.
Олександрія: Білик — Мірошніченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков — Рибалка (Дришлюк, 77), Волошин (Авагімян, 46), Демченко — Калітвінцев, Кобзар (Гринь, 77), Третьяков (Шулянський, 72).
Минай: Бандура — Гончар (Паламар, 84), Горін, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 68) — Хахльов (Голуб, 68), Вітенчук, Твердохліб (Колесник, 84) — Касімов (Воробчак, 63), Вишневський, Кулієв.
Попередження: Авагімян, Шулянський — Горін, Голуб