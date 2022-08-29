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Олександрія — Минай 2:1
Голи: Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 — Голуб, 90+1.

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков — Рибалка (Дришлюк, 77), Волошин (Авагімян, 46), Демченко — Калітвінцев, Кобзар (Гринь, 77), Третьяков (Шулянський, 72).

Минай: Бандура — Гончар (Паламар, 84), Горін, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 68) — Хахльов (Голуб, 68), Вітенчук, Твердохліб (Колесник, 84) — Касімов (Воробчак, 63), Вишневський, Кулієв.

Попередження: Авагімян, Шулянський — Горін, Голуб