Україна

Гравець тільки на початку року перейшов до одеського клубу.

Великі плани на другу частину минулого сезону закладав одеський Чорноморець, ще до Нового року запросивши на посаду головного тренера Романа Григорчука, після чого зробивши кілька якісних підсилень власної обойми, до переліку яких належав і захисник Микола Морозюк.

Проте початок повномасштабного вторгнення відтермінував дебютний виступ досвідченого українця в складі "моряків", і в підсумку він так і не зіграв за них жодної офіційної зустрічі.

Прес-служба одеситів повідомила про відхід 34-річного виконавця, подякувавши за короткотривалу співпрацю.

Варто зауважити, що наступним місцем роботи українця вказують "одну з країн на узбережжі Середземного моря", а також зазначено, що "Морозюк повернеться до Одеси за першої ліпшої нагоди, якою стане перемога України у війні проти Росії".

Нагадаємо, що раніше Микола грав у складі турецького Різеспора.