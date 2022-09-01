Україна

Функціонер прояснив позицію Дніпра-1.

Президент Дніпра-1 Юрій Береза прокоментував небажання клубу погоджуватись на єдиний телепул.

"Я давно хотів пояснити свою позицію, чому ми не приєдналися до телепулу. Позиція №1. Ми не приєдналися до телепулу тому, що я та моя команда юристів не зрозуміла, як безкоштовно транслюватимуться матчі СК Дніпро-1 на території України, і будь-який уболівальник мав би до цього доступ. Чіткого розуміння, як це робитиметься, у нас немає.

Навпаки, є якісь претензії, що треба комусь передати права на телетрансляції, інакше клуб не пройде атестацію. У всьому світі телеправа належать насамперед клубам, і, гадаю, ми від цієї практики відходити не будемо. Далі хочу нагадати, що в нас іде війна на життя та смерть. На Сході та інших місцях перебуває багато людей, зокрема військових. І я не хочу, щоб мої побратими шукали, як вони можуть подивитися матч, платили тощо.

З моменту створення клубу наші матчі транслювалися на 2+2. Якістю я цілком задоволений. Тому позиція СК Дніпро-1 наступна: надалі, незважаючи на жодний тиск, українські вболівальники мають право дивитися футбол за участю нашого клубу безкоштовно. І це не обговорюється.

Ми не впадемо під жодним тиском. Ця позиція буде незмінною до кінця війни. Крапка", — сказав Береза.