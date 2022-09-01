Україна

Київський суд ухвалив два рішення, які стосуються українського футболу.

Як стало відомо Football.ua, у рамках конференції, яку проводять клуби з питань телепулу, Печерський районний суд Києва ухвалив два рішення щодо історії з телепулом української Прем'єр-ліги.

Суддя Світлана Волкова заборонила УАФ, УПЛ та Setanta Sports перешкоджати трансляціям домашніх матчів Динамо, Зорі, Дніпра-1, Металіста та Руху на Youtube. Також заборонено подавати скарги до Youtube щодо порушення цими каналами авторських прав.

Йдеться про Football Hub, ПроФутбол Digital та ТСН-Проспорт, що входять до медіахолдингу 1+1 media.

Суддя Сергій Вовк заборонив УАФ та УПЛ застосовувати будь-які санкції щодо клубів, які транслюватимуть свої домашні поєдинки самостійно.

Обидва позови підлягають негайному виконанню, а апеляцію можна подати протягом 15 днів.

Коментарі

Андрій Русол, виконавчий директор Дніпро-1:

"У 2018 році була устава, що клуби можуть передавати права, потім змінили регламент і був пункт, що клуби зобов'язані віддавати права, потім чергові зміни у регламенті. На моїх очах регламент змінювався. Я бачу ці зміни так — клуби хочуть лишити можливості керувати своїми правами. Права належать нам, і ми маємо розпоряджатися їхньою долею".

Станіслав Оганов, генеральний директор ФК Зоря:

"Ми не рахуємо це перемогою. Ми хочемо, щоб вболівальники могли мати можливість дивитися футбол та хоча б якось відволікатися від подій у країні. Щодо штрафів — треба дещо змінити відношення і брати до уваги контекст, у якому ми зараз знаходимося".

Сергій Мохник, заступник генерального директора Динамо:

"Павелко за соціальні проекти та український футбол, а комерційна складова — це вже Прем'єр-Ліга. Андрій Васильович говорив, що буде намагатися допомогти у перемовинах, результат ви бачите самі. Ми відстоюємо свої права та права наших глядачів. Лякати нас очками, штрафами — ми проходили це вже багато разів. Ключ до вирішення цих питань — круглий стіл та перемовини".