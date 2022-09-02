Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та донецький Шахтар.

Події третього туру української Прем'єр-ліги відкриватиме протистояння львівського Руху та донецького Шахтаря на полі стадіону Україна.

Леонід Кучук, після поразки від ковалівського Колоса (0:2), вирішив використати з перших хвилин Руніча та Притулу в трійці атакувальних півзахисників.

Ігор Йовичевич, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу Коноплю та Бондара в правій половині захисту.

Рух: Паньків — Сич, Слюсар, Дідик, Лях — Сапуга, Федорчук — Руніч, Притула, Соломон-Отабор — Климчук.

Запасні: Герета, Холод, Мисик, Довгий, Підгурський, Б. Бойчук, Федор, Таллес, Карабін.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Швед, Зубков, Джурасек, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фарина, Козік.



Гра Рух — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.