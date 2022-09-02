Україна

Африканець вже майже відновився після травми.

У рамках матчу третього туру УПЛ донецький Шахтар у гостях зумів здолати Рух з рахунком 0:1.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч вирішив у другому таймі змінити склад, випустивши на 59 хвилині двох легіонерів.

Новачок Лукас Тейлор змінив Івана Петряка, а замість Богдана Михайличенко на полі з'явився Лассіна Траоре.

Цікаво, що форвард збірної Буркіна-Фасо майже рік тому зіграв останній раз за Шахтар. 28 вересня 2021 року він отримав дуже складну травму коліна у грі проти Інтера в ЛЧ.

Нагадаємо, що Траоре один з небагатьох легіонерів, які погодилися грати за Шахтар у воєнному сезоні-2022/23.