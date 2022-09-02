Україна

Футболіст може перейти у луганський клуб.

Луганська Зоря готується до поєдинку проти київського Динамо у рамках третього туру УПЛ.

На перегляд до команди Патріка ван Леувена прибув відомий фланговий захисник Богдан Бутко.

Футболіст потрапив до відео команди у момент тренування. Він займався під другим номером.

Нагадаємо, що останнім клубом Бутка був донецький Шахтар, який він залишив влітку 2021 року. У складі "гірників" футболіст провів 64 матчі, забив один гол та віддав 13 асистів.