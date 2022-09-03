Україна

Клуб оголосив про чергового новачка.

СК Дніпро-1 на своїх офіційних сторінках оголосив про підписання півзахисника Фареса Балулі.

Футболіст підписав контракт на один рік — до завершення сезону-2022/23. Француз обрав 10 номер.

27-річний французький півзахисник останнім часом грав за харківський Металіст, але з початком війни виїхав з України.

На його рахунку за минулий клуб 27 поєдинків у Першій та Другій лігах України, у яких він забив 13 голів та віддав 11 асистів.

Також Балулі відомий по своїх виступах за Монако, Ліон та Лілль. Він їздив у оренду в Стандард, де не зіграв жодного матчу.