Україна

Захисник Металіст 1925 розповів про стан команди перед прийдешньою грою.

Харківський Металіст 1925 у рамках третього туру української Прем’єр-ліги проведе домашній матч на НСК Олімпійський проти полтавської Ворскли.

Захисник команди Валерія Кривенцова Ігор Курило розповів про підготовку колективу до чергової зустрічі національної першості.

"Тиждень пройшов так, що ми відпочили всього один день — одразу після гри проти Чорноморця, а потім уже включилися в роботу. У нас усі думки були пов’язані з Ворсклою, багато розбирали їх матчі на теоріях, готувалися до їх схеми. Ось так пройшов наш тиждень.

Ворскла — це команда дуже хорошого рівня. Те, що вони програли два матчі сезону — це ні про що не говорить. Вони завтра вийдуть максимально налаштовані, хотітимуть перемогти, так точно, як і ми.

Усі в нашій команді дуже хочуть перемогти вже в цьому сезоні. Тому настрій буде, як говорять, на всі сто. Хлопці докладуть максимальних зусиль, щоб перемогти в завтрашньому матчі.

Чи задоволений я своїми дебютними матчами в УПЛ? Як сказати… Це здорово, що ми не пропускаємо в цих двох матчах, будемо старатися так і надалі. Але треба ще й забивати і здобувати перемоги. Це було б найкращим результатом для нас усіх.

За ці два матчі помітив, що в УПЛ рівень вищий, але є свої моменти. Тут більше дають грати в футбол, тут більше задоволення отримуєш від гри", — заявив український виконавець.

Нагадаємо що зустріч між Металістом 1925 та Ворсклою відбудеться 3 вересня, о 15:00.