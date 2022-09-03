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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Динамо Київ.

Луганська Зоря та київське Динамо розпочнуть суботню програму третього туру української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Патрік ван Леувен, після перемоги наді Львовом (3:2), вирішив використати з перших хвилин Дениса Нагнойного на вістрі атаки, тоді як Мишньов долучиться до центральної лінії, а Русин перейде на лівий фланг нападу.

Мірча Луческу, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:3), залучив до стартового складу Томаша Кендзьору на правий фланг захисту, тоді як Олександр Сирота знову зіграє в центрі оборони з Іллєю Забарним, а Андрієвський розташується в опорній зоні. Шепелєв нарешті вийде на більш звичній позиції в центрі поля, а Владислав Ванат зіграє замість нього ліворуч. Атаку киян очолить новачок Владислав Кабаєв, який до цього грав саме в складі Зорі.

Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко, Назарина, Мишньов — Крістіан, Нагнойний, Русин.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Сміян, Снурніцин, Бражко, Кисіль, Байрук, Алефіренко, Луньов, Хлань, Михайленко.



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак — Буяльський, Андрієвський, Шепелєв — Караваєв, Кабаєв, Ванат.

Запасні: Бойко, Ігнатенко, Боль, Сидорчук, Бурда, Шапаренко, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Царенко, Бєсєдін.



Гра Зоря — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

