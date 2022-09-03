Команда Мірчи Луческу знову поступилась в УПЛ.
Фото ФК ДИНАМО
03 вересня 2022, 15:22
У рамках третього туру української Прем'єр-ліги київське Динамо програло у номінальному виїздному матчі Зорі (2:3).
Луганчани змогли використати майже усі свої гольові моменти, завдавши п'ять ударів у площину, які перетворили у три голи.
Динамо ж розпочало сезону-2022/23 УПЛ з двох поразок поспіль. У минулій гри вони програли Дніпру-1 (0:3).
Таким чином можна констатувати, що це найгірший старт столичної команди в історії УПЛ. Лише у сезоні-2007/08 кияни розпочинали з двох поспіль нічиїх.
Зараз підопічні Мірчи Луческу йдуть на 15 місці у турнірній таблиці із різницею голів 2:6.