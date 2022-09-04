Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та петровський Інгулець.

Недільну частину програми третього туру української Прем'єр-ліги розпочнуть протистоянням на одеському стадіоні Чорноморець місцевий однойменний клуб та петровський Інгулець.

Роман Григорчук, після нічиєї з харківським Металістом 1925 (0:0), вирішив використати з перших хвилин Філі на лівому фланзі півзахисту.

Сергій Лавриненко, на тлі нічиєї з харківським Металістом (1:1), залучив до стартового складу Павлова до центру захисту, тоді як Козак розташується праворуч у півзахисті, Коробенко зіграє в центрі поля, а на вістря атаки відправиться Запорожець.

Чорноморець: Непогодов — Салюк, Єрмаков, Джеймс, Селін — Політило — Брагару, Наумець, Плакса, Філі — Юсов.

Запасні: Паст, Варакута, Суханов, Кравченко, Гладкий, Путря, Кузик, Штогрін, Бобко, Литвиненко, Войтіховський.



Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Козак, Клименко, Коробенко, В. Блізніченко — Запорожець.

Запасні: Кучер, Марусич, Сітало, Одарюк, Сидоренко, Смоляков, Поспєлов, Резепов.



Гра Чорноморець — Інгулець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.