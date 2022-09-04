Україна

Команди Романа Григорчука та Сергія Лавренко досі не перемагали в новому сезоні.

Повернення Романа Григорчука до одеського Чорноморця було головним подарунком для уболівальників під новорічну ялинку, однак "розпаковувати" його вони так і не мали змоги через початок чергового витку агресії проти України. На дебютний матч після повернення досвідченого українського фахівця довелось чекати дуже довго, а тут ще й цей тривалий проміжок часу видався геть не виправданим. "Моряки" в стартових двох турах здобули тільки одне очко, і при цьому не вражали ворота суперників із харківського Металіста 1925 (0:0) та рівненського Вереса (0:1).

Однак зустріч проти петровського Інгульця в рамках третього туру для Чорноморця та його головного тренера мала дуже особливий характер. Головний футбольний стадіон прифронтової Одеси в цей день уперше приймав матч національної першості з моменту початку повномасштабних бойових дій, до чого, певна річ, було прикуто чимало уваги й не тільки з терен України. Цікаво, що команда Сергія Лавриненка до звітної гри підійшла також із одним здобутим балом у зустрічі проти ще однієї команди з Харкова — Металіста (1:1), тоді як у дербі Кіровоградщини проти Олександрії "козаки" все ж таки поступились (1:2).

Одеська погода в цей день дозволила командам добряче побігати навіть на недбало доглянутому місцевому газоні, тож перша половина гри проходила за дуже пристойних швидкостей. Чорноморець відчутно більше володів м’ячем, однак усе, що одесити змогли вигадати в атаці, це були простріли з флангів, на завершення яких футболістам господарів не вдавалось навіть влучити по м’ячу. Саме через цей фактор у загальний статистиці "моряки" поступались суперникам за показниками ударів.

Та й куди більш загрозливими були завершення випадів у виконанні Інгульця. То Козак зі середньої дистанції проб’є повз стійку, то в центрі штрафного захисникам доводилось кидатись під постріли суперників, то вже навіть і до Непогодова м’яч доходив, як це було у випадку з пострілом Клименка ще на початку гри. Зрештою, помітно просідав у команди Григорчука лівий фланг захисту, саме через який суперники й провели власний гольовий випад на 33 хвилині, коли Запорожцю будо достатньо просто віддати м’яч, аби надалі він уже з меж штрафного завершив ривок пострілом у дальній кут.

На другу половину гри тренерський штаб "моряків" кинув до бою двох нових виконавців, Кравченка та Штогріна, від чого інтенсивність їхньої команди в атаці значно збільшилась. Брагару виступав на завершення більшості гольових моментів Чорноморця, однак реалізація була точно не його сильною характеристикою. Проте тиску на чужі володіння збоку команди Григорчука було достатньо для того, аби заробити кутовий на правому фланзі на 66 хвилині, із якого Політило виконав результативну подачу на Джеймса.

Центральний захисник із Канади нарешті відзначився не на шкоду власній команді, проте отримав пошкодження незадовго до того, через що був змушений залишити межі поля. Тим часом команди майже не демонстрували особливого бажання йти виривати перемогу, тож зустріч так і завершилась із мировим підсумком.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє в гостях у донецького Шахтаря, а петровський Інгулець прийматиме закарпатський Минай.Чорноморець — Інгулець 1:1Джеймс, 66 — Запорожець, 33Непогодов — Салюк (Штогрін, 46), Єрмаков, Джеймс (Войтіховський, 71), Селін — Політило — Брагару, Наумець (Кузик, 59), Плакса, Філі (Гладкий, 58) — Юсов (Кравченко, 46).Паламарчук — Нагієв, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Козак (Смоляков, 74), Клименко (Сітало, 74), Коробенко, В. Блізніченко (Одарюк, 67) — Запорожець (Марусич, 83).Попередження: Юсов, Салюк, Брагару — Клименко, Одарюк, Марусич