Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та ковалівський Колос.

Закарпатський Минай та ковалівський Колос протистоянням на Минай-Арені розпочнуть програму понеділка в рамка третього туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після поразки від Олександрії (1:2), вирішив використати з перших хвилин Назарія Воробчака праворуч у півзахисті.

Ярослав Вишняк, на тлі перемоги над львівським Рухом (2:0), залучив до стартового складу Сергія Чоботенка до центру захисту, тоді як пару форвардів із Бондаренком складе Ісаєнко, а Болбат та Ільїн розташуються під ними.

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Байдал, Касімов, Колесник, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Голуб, Рогозинський, Селезньов, Дмитрук.



Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн, Болбат — Ісаєнко, Безбородько.