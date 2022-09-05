Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Минай — Колос 1:1
Голи: Кулієв, 4 — Оріховський, 32 (пен.)

На 36-й хвилині Олег Вишневський (Минай) не забив пенальті (штанга).

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак (Голуб, 72, Рогозинський, 84), Хахльов (Байдал, 84), Твердохліб, Кулієв (Касімов, 67) — Вишневський (Колесник, 85).

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн (Попов, 82), Болбат — Ісаєнко (Смирний, 57), Безбородько (Лисенко, 72).

Попередження: Горін, Голуб, Рогозинський — Мілько, Ільїн, Лисенко.