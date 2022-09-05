Команди Володимира Шарана та Ярослава Вишняка обмінялись голами в першому таймі, проте за підсумковий успіх жодна з них не змогла зачепитись.
фото ФК Колос Ковалівка
05 вересня 2022, 14:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 36-й хвилині Олег Вишневський (Минай) не забив пенальті (штанга).
Минай:
Минай — Колос 1:1
Голи: Кулієв, 4 — Оріховський, 32 (пен.)
Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак (Голуб, 72, Рогозинський, 84), Хахльов (Байдал, 84), Твердохліб, Кулієв (Касімов, 67) — Вишневський (Колесник, 85).
Колос:
Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Оріховський — Ільїн (Попов, 82), Болбат — Ісаєнко (Смирний, 57), Безбородько (Лисенко, 72).
Попередження: Горін, Голуб, Рогозинський — Мілько, Ільїн, Лисенко.