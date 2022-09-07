Воротар Динамо Руслан Нещерет зламав носа, про це повідомляється на сайті клубу. Футболіст переніс операцію та за прогнозами клубних лікарів пропустить кілька тижнів.

Така травма у Руслана не вперше. Під час зимових зборів йому вже ламали носа у контрольному матчі з Буде-Глімт.

Через травму Руслан не полетів до Стамбула на матч першого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Фенербахче у четвер, 8 вересня. Старт поєдинку – о 19:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.