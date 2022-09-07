Україна

Це не перша подібна травма для юного вартового воріт.

Воротар Динамо Руслан Нещерет зламав носа, про це повідомляється на сайті клубу. Футболіст переніс операцію та за прогнозами клубних лікарів пропустить кілька тижнів.

Така травма у Руслана не вперше. Під час зимових зборів йому вже ламали носа у контрольному матчі з Буде-Глімт.

Через травму Руслан не полетів до Стамбула на матч першого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Фенербахче у четвер, 8 вересня. Старт поєдинку – о 19:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.