Це не перша подібна травма для юного вартового воріт.
Руслан Нещерет, Динамо
07 вересня 2022, 15:53
Воротар Динамо Руслан Нещерет зламав носа, про це повідомляється на сайті клубу. Футболіст переніс операцію та за прогнозами клубних лікарів пропустить кілька тижнів.
Така травма у Руслана не вперше. Під час зимових зборів йому вже ламали носа у контрольному матчі з Буде-Глімт.
Через травму Руслан не полетів до Стамбула на матч першого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Фенербахче у четвер, 8 вересня. Старт поєдинку – о 19:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі.