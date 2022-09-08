Україна

Прем’єра цієї осені у кінотеатрах України!

Прем’єра цієї осені у кінотеатрах України!

Прем’єра цієї осені у кінотеатрах України!

Цієї осені в українських кінотеатрах відбудеться прем’єра захоплюючої документальної стрічки “Нація футболу”, автором якої виступив режисер культового хіта українського кінопрокату “ЮКІ” Володимир Мула.



Нова картина створена Teleprostir Studio за підтримки Державного агентства України з питань кіно й Міністерства культури та інформаційної політики України.

Прем’єра “Нації футболу” у кінотеатрах запланована на осінь 2022-го року.

Трейлер:

Для авторів стрічки ексклюзивні інтерв’ю дали: Андрій Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій Пятов, Леонід Буряк та інші зіркові імена українського футболу. Крім того, автори фільму отримали безпрецедентний доступ до ексклюзивних матеріалів, відзнятих за лаштунками матчів, а також архівних плівок і записів.

Назва фільму: “Нація футболу”;

Хронометраж: 90 хв;

Режисер та продюсер: Володимир Мула;

Автор сценарію: Микола Васильков;

Оператори: Олег Шевчишин, Станіслав Ткачов, Олександр Шевчишин;

Режисер монтажу: Андрій Луннік.

Саундтреком до фільму стала композиція гурту “Скай” “До кінця” у виконанні Олега Собчука.