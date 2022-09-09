Україна

Клуб підсилився молодим новачком.

Криворізький Кривбас оголосив про підписання камерунського крайнього захисника Івана Дібанго.

Клуб орендував 20-річного африканського гравця на один сезон в Левадії з Таллінну. Це оренда без права викупу.

Раніше Дібанго виступав за Дрегон Клаб з Януде та ФК Іслоч. Це перший представник Камеруну в історії ФК Кривбас. Іван обрав собі номер 55.

Також відзначимо, що футболіст провів 1 матч за збірну Камеруну U-20 (проти Мозамбіку).