Клуб підсилився молодим новачком.
ФОТО КРИВБАС
09 вересня 2022, 10:55
Криворізький Кривбас оголосив про підписання камерунського крайнього захисника Івана Дібанго.
Клуб орендував 20-річного африканського гравця на один сезон в Левадії з Таллінну. Це оренда без права викупу.
Раніше Дібанго виступав за Дрегон Клаб з Януде та ФК Іслоч. Це перший представник Камеруну в історії ФК Кривбас. Іван обрав собі номер 55.
Також відзначимо, що футболіст провів 1 матч за збірну Камеруну U-20 (проти Мозамбіку).