Україна
09 вересня 2022, 19:00
Хет-трик Таллеса шокував Зорю
Лідер чемпіонату України станом на початок четвертого туру гучно поступився аутсайдеру змагань.
Рух — Зоря, фото УПЛ
09 вересня 2022, 19:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Зоря 3:1
Голи: Таллес, 41, 49 (пен.), 62 — Русин, 55
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюсар, Лях — Федорчук, Сапуга (Довгий, 88) — Соломон-Отабор (Мисик, 88), Таллес (Притула, 76), Климчук — Карабін (Бойчук, 59).
Зоря: Мацапура — Данченко (Алефіренко, 83), Імереков, Батагов, Сміян — Нагнойний (Луньов, 60), Назарина, Булеца (Бражко, 46) — Крістіан, Русин, Чурко (Михайленко, 83).
Попередження: Дідик, Слюсар — Імереков, Назарина, Бражко, Мацапура