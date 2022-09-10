Чорноморець не зупиняє роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "моряків", новачком команди став досвідчений центральний захисник Максим Білий.

"У футбольному світі існує багато забобонів. Хтось ллє воду поперед автобусу перед грою, хтось цілує м’яч, поки ніхто не бачить, хтось сподівається на силу тренувань…

В них можна вірити чи ні, але є одна прикмета, яка в нас завжди працює: якщо на перегляді хтось підійшов Роману Йосиповичу, рівно о 19:36 його біла футболка стає чорно-синьою🖤💙

Вітаємо у команді Максима Білого😎

Захисник перейшов в Чорноморець з львівського Руху. Серед головних досягнень Максима — золото чемпіонату Європи U-19. Віримо, що це буде не останнє досягнення та бажаємо Максимові результативного перебування у Чорноморці✊🏻", — йдеться у заяві клубу.