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  • Україна

    10 вересня 2022, 09:00

    Кривбас — Верес. Напередодні

    Анонсуємо перший матч суботи.

    Молоді вже зіграли 1:1 / ФК КРИВБАС
    Молоді вже зіграли 1:1 / ФК КРИВБАС 10 вересня 2022, 09:00

    Що з вами, пане Вернидуб? Ви приїхали до України як герой, очолили Кривбас як державний проект, отримали дуже якісне посилення. А на виході поки що порожнеча. Команда із Кривого Рогу – єдина в УПЛ, яка не забила у поточному чемпіонаті.

    Саме в цьому бачиться велика, фундаментальна проблема. Оборона Кривбасу пропустила лише два рази у трьох матчах – менше чинного лідера чемпіонату. Але якщо атака не здатна забити ФК Львів, час бити на сполох. Думати про погане у Вернідуба був привід ще під час товариських матчів, коли 1:1 з Олександрією (нормальний, робочий результат) змінилися 0:1 з Інгульцем. Хомченовський і Банада – за мірками УПЛ дуже непогана зв'язка центрхавів, але поки що у них нічого не виходить.

    Що до Вереса... Ви дивитеся серіал “Футболіст”? Це ні в якому разі не реклама, але інформацію про колектив уже вищої ліги ютуб-проект Дмитра Поворознюка надає неймовірно багато. Зокрема, виявилося, що у новому Вересі найнижчі зарплати у лізі, але дуже високі преміальні – і за одну перемогу футболіст основи може отримати місячний оклад.

    Це виглядає як геніальний лайфхак, але насправді це повернення у дев'яності. В епоху Івана Гецка та Віктора Леоненка зарплати теж могли бути копійчаними, а премії величезними. Жоден нормлаьний легіонер на такі умови не підпишеться, але... він і в країну з війною не поїде. Схоже, що Верес справді краще за багатьох (і за Кривбас в тому числі) адаптувався до нової реальності, що й дозволило добре розпочати сезон.

    У звичайній ситуації найочікуванішим результатом матчу можна було б назвати 0:0. Але саме зараз чергова осічка означатиме для Кривбасу однозначно провальний старт, і тому від команди, напевно, можна чекати більш ризиковану гру.

    Статистика зустрічей

    Раніше не зустрічалися.

    Орієнтовні склади

    КривбасКліщук — Рябов, Вернидуб, Стецьков, Якімець — Банада, Семенов, Хомченовський — Понєдєльнік, Хобленко, Волошин.

    ВересБ. Когут — Є. Пасіч, Мірошник, Вовченко, Гагун — Кучеров — Г. Пасіч, Лебеденко, Кльоц, Дахновський — Сергійчук

    footballпрогноз 0:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Юрій Вернидуб

    Команди

    Верес Кривбас

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