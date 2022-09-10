Україна

Гравець прокоментував приєднання до нового клубу.

Напередодні стало відомо про те, що харківський Металіст 1925 запросив у якості підсилення досвідченого півзахисника Беку Вачіберадзе, який є вихованцем академії донецького Шахтаря та раніше грав в УПЛ за одеський чорноморець.

26-річний футболіст прокоментував своє повернення до України, після нетривалих виступів у складі грузинського Торпедо Кутаїсі та батьківщині.

"Страху повертатись не було — це скажу одразу. Оскільки Україна — це мій другий дім, я прожив тут багато років. Я з 11 років живу в Україні, відтак ніякого страху в мене не було.

На мене вийшли представники клубу. Ми поговорили з ними, потім я поговорив з Валерієм Сергійовичем Кривенцовим, усе обговорили і ось я тут.

У команді багато знайомих. Із Борячуком я грав, із Русиним та Габелком — також. Провели дуже багато часу разом, починаючи з U-16. Із Андрієм узагалі разом у збірній були, ми 1996-го року народження.

Про себе скажу, що можу зіграти в центрі поля — як опорного півзахисника так і на позиції під нападником. Мої сильні сторони? Я думаю, що це техніка. А додавати треба щодо фізики", — заявив грузинський виконавець.

У складі Чорноморця Вачіберадзе відіграв 30 матчів, відзначившись одним голом та однією гольовою передачею.