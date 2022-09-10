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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та рівненський Верес.

Криворізький Кривбас та рівненський Верес матчем на НСК Олімпійський розпочнуть суботню програму четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після нічиєї зі Львовом (0:0), вирішив використати з перших хвилин Микиту Татаркова на правому фланзі захисту, тоді як Денис Шевченко складе пару Волошину на позиціях під нападниками, якими цього разу будуть Хобленко та Денис Устименко.

Юрій Вірт, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:2), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Кривбас: Кліщук — Татарков, Вернидуб, Стецьков, Якімець — Хомченовський, Семенов — Шевченко, Волошин — Хобленко, Устименко.

Запасні: Сарнавський, Хома, Зотько, Ловрич, Дібанго, Рябов, Банада, Семотюк, Понєдєльнік, Дебелко, Кораблін, Задерака.



Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, Лебеденко, Г. Пасіч — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, С. Шарай, В. Шарай, Сергійчук, М. Шестаков, Поворознюк, Коркодим.



Гра Кривбас — Верес почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.