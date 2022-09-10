Україна

Колектив із Кривого Рогу не може ані перемоги, ані навіть забити суперникам під керівництвом Юрія Вернидуба.

Четвертий тур української Прем’єр-ліги розпочався напередодні в п’ятницю, коли луганську Зорю шокував ефектним хет-триком нападник львівського Руху Таллес (3:1). А вже на наступний день у похмурому Києві на поле НСК Олімпійський мали виходити криворізький Кривбас та рівненський Верес, які своїм очним протистоянням урочисто відкривали події суботньої частини вікенду.

Повернення Юрія Вернидуба до УПЛ не зіграло на руку його новій команді — "біло-червоно-чорні" перед початком чергового футбольного вікенду залишались єдиною командою, яка ще не вражала ворота суперників, а єдиний бал Кривбасу принесла нічия проти Львова тижневої давнини. На цьому тлі виступи футболістів Юрія Вірта виглядали куди більш барвистими, бо рівненці встигли як здобути дві перемоги над Чорноморцем (1:0) та Ворсклою (2:1), так і програти Дніпру-1 у дуже напруженому протистоянні.

Погода в столиці України звітного дня була такою, що в будь-який момент гравці могли опинитись під рясним дощем, тому найбільш нагальним питанням для них була швидкість прийняття рішень та виконання дій, спрямованих на чужі ворота. Трохи важкуватий старт гри на тлі цієї проблеми був небажаним, але вимушеним кроком із обох сторін, бо до вогкого газону теж потрібно було призвичаїтись. Однак, коли вже команди нарешті почали створювати хоч щось у атаці, то гра отримала доволі цікаві риси.

Верес посилено навантажував лівий фланг власної атаки, бо брати Пасіч на ньому створювали переважну частину моментів для передач до чужого штрафного. Утім зрештою перший м’яч прийшов геть із протилежного боку поля, коли на дальній постріл зі скидки Гайдучика зробив ставку Дахновський, а невеличкий рикошет від захисника посприяв польоту м’яча в праву дев’ятку з додатковим влучанням у поперечину на завершення.

Вернидуб одразу почав робити якісь додаткові корективи в грі власної команди, і навіть зняв на заміну капітана Дмитра Хомченовського. Однак від того Кривбас не почав почувати себе більш упевнено на м’ячі, тому що відтинок перед настанням перерви, що фрагмент матчу після поновлення гри залишились за гостями.

У цій неквапливій грі команди добряче віддавали перевагу боротьбі й геть нічого при цьому не залишали для створення гольових моментів. А вже з середини другого тайму в Києві розпочалась така злива, що перебувати на полі почало бути дійсно нестерпним. Гравці намагались грати без тривалих зупинок, хоча навіть за таких умов головний арбітр Дмитро Кривушкин знайшов привід додати аж шість хвилин. Але нікому вони тоді вже були не потрібні — футболісти Вернидуба попадали додолу після фінального свистку, бо знову зіграли без забитих голів.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі, а на рівненський Верес очікуватиме двобій проти львівського Руху.

Кривбас — Верес 0:1

Гол: Дахновський, 28



Кривбас: Кліщук — Татарков (Семотюк, 83), Вернидуб, Стецьков, Якімець — Хомченовський (Кораблін, 36), Семенов — Шевченко (Понєдєльнік, 46), Волошин (Задерака, 82) — Хобленко, Устименко.



Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч (Квасний, 75) — Кльоц, Кучеров (Курко, 90) — Дахновський (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 90), Г. Пасіч — Гайдучик (Сергійчук, 71).



Попередження: Вернидуб, Татарков, Стецьков — Вовченко, Дахновський, Сергійчук.