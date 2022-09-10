До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату України.
Шахтар — Чорноморець
10 вересня 2022, 19:35
У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар дивом здобув перемогу над одеським Чорноморцем.
За нічийного рахунку 1:1 підопічні Ігора Йовічевича змогли вирвати непросту перемогу у компенсований до другого тайму час завдяки голу Лассіни Траоре.
Огляд матчу:
Шахтар — Чорноморець 2:1
Голи: Швед, 74, Траоре, 90+6 — Брагару, 10
Шахтар: Трубін — Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков (Очеретько, 64), Бондаренко (Сікан, 64), Джурасек (Судаков, 64), Петряк (Траоре, 46) — Швед (Тейлор, 90).
Чорноморець: Непогодов — Путря (Салюк, 87), Джеймс, Єрмаков, Селін — Бобко, Політило, Плакса — Наумець (Штогрін, 75), Гладкий (Філі, 71), Брагару (Юсов, 86).
Попередження: Траоре — Селін, Наумець, Гладкий, Філі, Салюк.