Функціонер розповів про своє відношення до ситуації.
Ігор Суркіс, скріншот, ПРОФУТБОЛ Digital
10 вересня 2022, 21:59
Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував провокаційні дії фанатів турецького Фенербахче у Лізі Європи.
"У футболі такого взагалі не повинно бути. Я впевнений, що УЄФА відреагує на їх дії і буде великий штраф Фенербахче. Вони той раз повели себе по-хамськи, коли ми грали у ЛЧ.
Ніхочу такого нічого говорити. Оцінку повинні їх діям дати інстанції. Це хамство. Так себе вести у сучасному світі неможливо".
Також Ігор Суркіс висловився щодо грубої гри футболістів Фенербахче у тому матчі.
"Я згоден з Містером. Суддя не впорався з цією грою. На Шапаренко, який отримав розрив хрестів, не давали порушень. Погодьтесь, що VAR є для того, щоб дивитись момент, коли футболісту відривають ногу", — сказав він в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.