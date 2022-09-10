Україна

Функціонер розповів про своє відношення до ситуації.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував провокаційні дії фанатів турецького Фенербахче у Лізі Європи.

"У футболі такого взагалі не повинно бути. Я впевнений, що УЄФА відреагує на їх дії і буде великий штраф Фенербахче. Вони той раз повели себе по-хамськи, коли ми грали у ЛЧ.

Ніхочу такого нічого говорити. Оцінку повинні їх діям дати інстанції. Це хамство. Так себе вести у сучасному світі неможливо".

Також Ігор Суркіс висловився щодо грубої гри футболістів Фенербахче у тому матчі.

"Я згоден з Містером. Суддя не впорався з цією грою. На Шапаренко, який отримав розрив хрестів, не давали порушень. Погодьтесь, що VAR є для того, щоб дивитись момент, коли футболісту відривають ногу", — сказав він в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.