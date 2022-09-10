Україна

Тренер заявив, що не боїться можливого звільнення.

Після чотирьох зіграних турів УПЛ криворізький Кривбас знаходиться унизу турнірної таблиці, здобувши лише одне очко.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку команді від рівненського Вереса.

"Вже третій матч поступаємось. Чесно кажучи, вже втомився вітати своїх колег. Але все одно треба мати стрижень, та поздоровити Верес із перемогою. А от нас вітати ні з чим. По грі: вже краще, ніж зі Львовом, але цей гол у першому таймі… Цей рикошет, й мʼяч залетів. Хлопці все одно намагались забити у відповідь, адже три матчі вже зіграли й не забили жодного голу.

Коли я прийшов, одразу сказав: завдання одне – зробити команду. По-перше, Кривбас — новачок УПЛ. По-друге, граємо у той час, коли в Україні війна. По-третє, аби за щось поборотись та добиватись цілей, треба побудувати команду. Ще раз повторюсь: писали, що Вернидуб прийшов й зробив чистку… Ніякої чистки я не робив! Коли я прийшов у команді тут було 12 футболістів: шість плюс шість молодих гравців. Ті, які й зараз працюють з нами.

Ми зібрали ту команду наразі, яку змогли зібрати. Щодо задач, то я завжди казав, що я – людина амбіційна, тому хочу досягати найвищих цілей. Але якщо їх не ставити, то нема сенсу й працювати. Якщо ми хочемо побудувати хорошу команду, то не маємо права перебувати на тому місці, на якому зараз перебуваємо й демонструвати ту гру, яку наразі демонструємо.

Якщо керівництво клубу скаже, що… так сказати… То я до цього готовий. Якщо у мене буде виходити, то я готовий… Хоч у мене і контракт. Потиснули один одному руки й пішли далі. У житті все буває. Я – тренер. Сьогодні я десь там, високо, а сьогодні – низько. Це життя. Й так може статися у кожного футболіста. Ставлюсь до цього нормально. Наразі керівництво принаймні довіряє. Працюю, а якщо скажуть мене, ні, — не буду працювати. Які питання.

Так, зараз дуже важко, але треба все переосмислити. Й виводити команду з цієї "ями", можна так сказати. Це першочергове завдання. Завдання наразі одне: впоратись із цим тиском та вийти на новий рівень, який дозволить починати набирати очки та перемагати", — сказав тренер.