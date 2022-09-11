Україна

Анонсуємо чергову інкарнацію футбольної дуелі Харкова та Дніпра.

Які ж баталії влаштовували футбольні команди Дніпропертровська та Харкова 10-15 років тому! По напруженню, градусу протистояння вони затьмарювали навіть набридше “класичне”. Два амбітні та сильні клуби підпирали вічних грандів, билися, по суті, за бронзу і дарували чудові перфоманси як на полі, так і на трибунах.

Зараз, звісно, ​​часи змінилися. Проблеми зі спадкоємністю, брендингом позбавили шансів на велику аудиторію обох сьогоднішніх суперників. З іншого боку – саме ці суперники, як Брайтон та Крістал Пелас в Англії, пiдняли історію протистояння з третього дивізіону до найвищого.

Починати треба з того, що Дніпро-1 та Металіст 1925 року з'явилися одночасно – і офіційні матчі розпочали в одній групі другої ліги. У боротьбі з такими командами, як дубль Інгульця та Енергія (Нова Каховка), ці команди посіли два перші місця – щоправда, харків'яни відстали від лідера на цілих 14 очок. Натомість перший матч на рівні першої ліги вони виграли. Команда, за яку вже грали, наприклад, Назаренко та Когут, зазнала на своєму полі сенсаційної поразки 0:2.

Втім, це не завадило Дніпру-1 виграти й першу лігу з двозначним відривом від другого місця. Два наступні сезони він грав без матчів із харківськими командами, а ось минулого сезону встиг зіграти на “Металісті”. Вийшло драматично: 2:1 із переможним голом Гуцуляка на 92-й хвилині.

Зараз Металіст 1925 вже видав класний матч проти Ворскли (3:2 з відбитим пенальті), але також здобув дві нульові нічиї. І, напевно, враховуючи масштаб посилення Дніпра-1, від гри можна з більшою ймовірністю очікувати перфоманс на тотал менше, ніж матч-трилер.

Металіст 1925 вже вдало припаркувався проти гранда: він зміг стримати Шахтар у першому турі. Воротар Олег Мозіль зараз явно на куражі, а Валерій Кривенцов не соромиться шикувати навколо нього ешелоновану оборону. І, до речі, суперник виглядає таким, у якого головні проблеми саме із завершенням.

Поступово накопичуються питання до Артема Довбика. Він починав літо як людина, яку хочуть клуби топ-чемпіонатів: як мінімум Ноттінгем Форест, Аугсбург, Торіно. Його не продали, вважаючи за краще використати його талант у чемпіонаті та єврокубках, і поки він грає без замін. Без замін і без голів: 450 з лишком хвилин не принесли від Довбика тієї віддачі, яку від нього чекають насамперед.

Дніпро-1 з величезною ймовірністю отримає простір і атакуватиме великими силами. Металіст 1925 оборонятиметься і шукатиме шанси в контратаках. Хто буде успішнішим? Гра покаже.

Статистика особистих зустрічей в УПЛ

Одна гра – перемога Дніпра-1 у Харкові з рахунком 2:1.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Піхальонок, Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Довбик, Амаш

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк — Бичек, Габелок, Кравченко, Ременюк — Борячук.

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua