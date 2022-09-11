Україна

А чи не останній це матч для Луческу?

За часів попередньої великої війни в Європі стала крилатою фраза “відступати нікуди — позаду Москва”. Сподіватимемося, що у країни-агресора з'явиться привід якнайшвидше вимовляти ці слова знову, а київському Динамо тим часом відступати нікуди – попереду Львів.

І попереду у всіх значенні цього слова. ФК Львів не просто наступний суперник Динамо з чемпіонату – він ще й вище у таблиці! Динамо вперше за часи незалежної України програло п'ять офіційних матчів поспіль: двічі Бенфіці, Дніпру-1, Зорі та Фенербахче. І хоча кожен із суперників досить потужний, нульовий результат у матчі з усіма ними – явно не те, на що розраховували гравці, тренери та керівництво клубу.

ФК Львів – той рідкісний випадок, коли промовиста історична статистика зустрічей. Так, виграно 10 матчів з 11, причому чотири з останніх п'яти – з великим рахунком. Але в епоху Олександра Хацкевича програли 0:1 – і навіть наявність в основі Вербича (а ще Сідіклея, Че Че, Миколенка) не допомогла, не вирішила проблему сама собою. До речі, тоді грав Ден Бойко, якого, зважаючи на все, чекаємо в основі і сьогодні. Адже виїзд в Азію, крім поразки, приніс травми Бущана та Шапаренка...

Львів цього сезону далекий від феєєрії і явно демонструє, що: а) боротиметься за виживання; б) буде робити це з великими труднощами. Але нічию на Олімпійському львів'яни вже здобули: з Кривбасом. Зараз, за іронією долі, київський клуб зіграє домашній матч із львівським у Львові – і це лише збільшує шанси команди Олега Дулуба.

Львів чудово зіграв той матч, у якому йому протистояв сильніший суперник. Кривбас сам по собі зараз поганий, а ось для Зорі виїзд до Львова був дуже важким: вирвати перемогу вдалося тільки за рахунок замін і не без удачі. Львів не далі, ніж торік обігравав кризовий Шахтар – і, як зазначалося вище, обігравав Динамо, коли Динамо було не в порядку. Відповідно ніщо та ніхто не гарантує киянам перемогу. Ніхто не програватиме до стартового свистка – і, до речі, відкривати зони і бігти в атаку теж не буде.

Статистика особистих зустрічей в УПЛ

Всього ігор: 11 (10 перемог Динамо, 1 перемога Львова)

На полі Динамо: 5 (4 перемоги Динамо, 1 перемога Львова)

Різниця забитих та пропущених голів: 24:5 на користь Динамо

Найрезультативніший матч: 4:1 (2021)

Орієнтовні склади

Динамо: Бойко — Кендзьора, Бурда, Забарний, Дубінчак — Буяльський, Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Ванат, Кабаєв

ФК Львів: Ільющенков — Бусько, Якимів, Муравський, Шишка — Бойко, Мильченко, Васильєв — Грисьо, Нич, Бугай.

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua