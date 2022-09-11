Україна
11 вересня 2022, 14:55
Дніпро-1 розібрався з Металістом 1925
Колектив Олександра Кучера зумів втретє в цьому сезоні уникнути пропущених м'ячів.
Дніпро-1 — Металіст 1925, фото УПЛ
11 вересня 2022, 14:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Металіст 1925 3:0
Голи: Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88
Дніпро-1: Макс Валеф — Танчик, Адамюк, Сарапій, Амаш — Піхальонок (Балулі, 79), Бабенко, Рубчинський (Громов, 70) — Назаренко (Когут, 70), Довбик (Горбунов, 85), Гуцуляк.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Рудавський — Мартинюк (Кравченко, 71) — Бичек (Русин, 71), Габелок, Капінус (Вачіберадзе, 67), Ременюк — Борячук.
Попередження: Танчик.