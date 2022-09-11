Гравець Шахтаря підсумував поєдинок чемпіонату України.
Богдан Михайличенко, офіційний сайт Шахтаря
11 вересня 2022, 16:15
Захисник Шахтаря Богдан Михайличенко прокоментував перемогу над Чорноморцем (2:1) в УПЛ.
"Матч проти Чорноморця був важким, але після Ліги чемпіонів завжди так буває. Дуже добре, що ми відігралися наприкінці гри та забрали три очки.
Ми трохи неправильно грали, а суперник грамотно закривав зони, тож у нас і не йшла та гра, яку хотілося показати.
Результативна дія? Сподіваюся, що така гра у мене не остання. Радий, що мені вдалася гольова передача. Сподіваюся, далі буде ще краще", — сказав Михайличенко офіційному сайту Шахтаря.
Вже 14 вересня Шахтар має зіграти у Лізі чемпіонів проти Селтіка, але проведення поєдинку під питанням.