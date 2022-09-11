Бергамаски втратили два очки у матчі з аутсайдером ліги.
Аталанта, getty images
11 вересня 2022, 15:33
Один із лідерів чемпіонату Італії Аталанта у шостому турі на своєму полі приймала Кремонезе. Наш Руслан Маліновський вийшов зі старту і був замінений на 56-й хвилині.
Вже без українця на полі команди почали забивати. На 74-й хвилині Демірал влучним ударом завершив стандартне положення своєї команди. А лише за 5 хвилин гості зрівняли рахунок завдяки голу Валері.
1:1 – Аталанта втрачає два очки і можливість вирватися в одноосібні лідери першості. Кремонезе залишається в зоні вильоту.
У наступному турі Аталанта вирушить у гості до Роми, а Кремонезе прийме Лаціо.
Аталанта – Кремонезе 1:1
Голи: Демірал, 74, Валері, 78.
Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Околі, Хатебур (Зортеа, 86) – Де Роон, Коопмейнерс, Соппі (Меле, 86), Маліновський (Едерсон, 56), Лукман (Пашаліч, 77) – Муріель (Хойлунд, 56).
Кремонезе: Раду – Айву, Кірікеш, Лочошвілі, Сернікола (Хендрі, 83) – Мейте, Валері, Ескаланте (Дзанімаккія, 60), Пікель (Аскасібар, 68) – Дессерс (Чофані, 83), Окереке (Афена-Гьян).
Попередження: Едерсон, 90+4, Демірал, 90+4 – Сернікола, 58, Лочошвілі, 62, Пікель, 66, Аскасібар, 71, Афена-Гьян, 82.