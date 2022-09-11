Італія

Бергамаски втратили два очки у матчі з аутсайдером ліги.

Один із лідерів чемпіонату Італії Аталанта у шостому турі на своєму полі приймала Кремонезе. Наш Руслан Маліновський вийшов зі старту і був замінений на 56-й хвилині.

Вже без українця на полі команди почали забивати. На 74-й хвилині Демірал влучним ударом завершив стандартне положення своєї команди. А лише за 5 хвилин гості зрівняли рахунок завдяки голу Валері.

1:1 – Аталанта втрачає два очки і можливість вирватися в одноосібні лідери першості. Кремонезе залишається в зоні вильоту.

У наступному турі Аталанта вирушить у гості до Роми, а Кремонезе прийме Лаціо.

Аталанта – Кремонезе 1:1

Голи: Демірал, 74, Валері, 78.

Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Околі, Хатебур (Зортеа, 86) – Де Роон, Коопмейнерс, Соппі (Меле, 86), Маліновський (Едерсон, 56), Лукман (Пашаліч, 77) – Муріель (Хойлунд, 56).

Кремонезе: Раду – Айву, Кірікеш, Лочошвілі, Сернікола (Хендрі, 83) – Мейте, Валері, Ескаланте (Дзанімаккія, 60), Пікель (Аскасібар, 68) – Дессерс (Чофані, 83), Окереке (Афена-Гьян).

Попередження: Едерсон, 90+4, Демірал, 90+4 – Сернікола, 58, Лочошвілі, 62, Пікель, 66, Аскасібар, 71, Афена-Гьян, 82.